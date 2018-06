Hagel und Starkregen haben am 30. Mai in der Landwirtschaft versicherte Schäden in der Höhe von rund 3 Millionen Franken verursacht. Hagel, Starkregen und lokaler Sturm verursachten vor allem in den Kantonen Aargau, Baselland, Zürich, Schwyz, St. Gallen und Thurgau Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen, wie die Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft auf ihrer...

Den vollständigen Artikel lesen ...