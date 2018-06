Die Folge der Stürme in den letzten Tagen, wo sturzflutartiger Regen in nur wenigen Stunden sowie Hagel fielen, haben aktuell rund 4.000 ha Erträge in den Provinzen Castellón und Valencia vernichtet, wobei sich der Schaden sicher auf über 10 Millionen EUR belaufen wird, wie La Unió de Llauradors (Verband der Landwirte) berichtet. Bildquelle: Shutterstock.com...

