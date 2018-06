Die Zufuhren an Süßkirschen aus den Mittelmeerländern nehmen zu. Seit Pfingsten verstärkt der Lebensmitteleinzelhandel seine Angebotsaktionen mit Süßkirschen. Das hat sich bereits positiv auf die Nachfrage ausgewirkt. Seit der 21. Woche hat der deutsche Lebensmitteleinzelhandel Süßkirschen in nennenswertem Maße in seine Verkaufsaktivitäten...

Den vollständigen Artikel lesen ...