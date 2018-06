Aufgrund der frostbedingt geringen Apfelernte gab es zu Beginn des Jahres 2018 erheblich geringere Mengen an Schweizer Äpfeln in den Lagern. Verschärft wurde dies im März, als ein Brand in einem Kühllager erhebliche Mengen an Äpfeln zerstörte. Bildquelle: Shutterstock.com Dementsprechend gab es Ende März mit 13'907 t um 55 % kleinere Lagerbestände...

Den vollständigen Artikel lesen ...