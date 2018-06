Konstante Produktqualität, sprich Konformität eines Lebensmittels, geht weit über das Einhalten lebensmittelrechtlicher Vorschriften hinaus. Sie umfasst - vor dem Hintergrund strenger Qualitätsvorgaben des Handels und hoher Erwartungen der Verbraucher - insbesondere auch zahlreiche Aspekte hinsichtlich der Vollständigkeit und einer makellosen Verpackung der Produkte. Hersteller verpackter Lebensmittel können dabei aus einem breiten Spektrum an Technologien zur Produktinspektion wählen, um die Produktkonformität ihres Sortiments sicherzustellen und zu optimieren.

Der Klassiker: Fremdkörpererkennung

Röntgeninspektions- und Metallsuchsysteme in unterschiedlichen Phasen des Verarbeitungsprozesses sowie am Ende der Verpackungslinie zählen zum klassischen Instrumentarium der Lebensmittelindustrie in der Fremdkörperdetektion. Sie eignen sich zum Erkennen von Fremdkörpern in unterschiedlichen Produktformaten - von Produkten in loser Form, wie Pulver über Flüssigkeiten, pumpfähige und pastöse Stoffe bis hin zu halbfesten und festen Stoffen. Bevor Betreiber die Entscheidung treffen, welche Technologie zur Fremdkörperdetektion zum Einsatz kommen soll, und wo sie die entsprechenden Systeme platzieren wollen, gilt es zunächst, mit einer HACCP-Analyse alle Gefahrenpunkte und Arten möglicher Fremdkörper, die in das Produkt oder den Prozess gelangen können, zu bestimmen.

Dabei lohnt der kritische Blick auf jedes Detail: So können sich je nach Produkttyp und Verpackungsmaterial Fremdkörper an Stellen ablagern, an denen sie schwer zu erkennen sind und eine besondere Herausforderung für die Inspektionstechnologie darstellen. Ein typisches Beispiel hierfür sind die Innenränder bei Glaskonserven-Dosen und Glasflaschen mit gewölbtem Boden. Generell gilt: Metallsuchtechnik ist in der Regel die beste Wahl, um Fremdkörper aus Eisenmetall, Nichteisenmetalle, wie Messing und Aluminium, sowie Edelstahl aufzuspüren. Röntgen-Inspektionssysteme hingegen empfehlen sich bei der Gefahr von Kontaminationen durch Steine, Glas, Metallteilchen sowie Kunststoff- und Gummiverbindungen hoher Dichte. Sie erkennen Fremdkörper auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten unabhängig von deren Form oder Lage innerhalb ...

