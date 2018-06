Wie der in Ecuador aktive kanadische Edelmetallexplorer Aurania Resources Ltd. (ISIN: BMG069741020 / TSX-V: ARU) zum Ende der vergangenen Woche mitteilte, hat man bei den jüngsten Explorationsarbeiten eine neue epithermale Zone im Gebiet 'Latorre' entdeckt. Diese hochgradige Zone, die 'Yawi' genannt wurde, was in der lokalen Shuar-Sprache "Thermalquelle" oder "Gebiet mit heißem Wasser" heißt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...