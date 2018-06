Gesetzesentwürfe, die die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen besser regulieren würden, haben im spanischen Kongress einstimmige Unterstützung erhalten, berichtete Europa Press am 30. Mai. Der Entwurf einer Initiative, die mit der Mehrheitspartei Partido Popular (Volkspartei) vereinbart wurde, gewann die Unterstützung aller im House of Finance anwesenden Parteien. Das Dokument fordert eine Überprüfung der Vorschriften in Bezug auf Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) sowie Blockchain und schlägt ...

