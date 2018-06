DIW-Chef Marcel Fratzscher spricht im Interview mit unserer Redaktion über die harte Kritik an der EZB, das Versagen der nationalen Politik in Europa und warum eine Krise in Italien schlimmer wäre als in Griechenland.

Herr Fratzscher, die Wirtschaftsdaten in der Eurozone zeigen nach oben, die Politik der Europäischen Zentralbank EZB wirkt anscheinend. Dennoch reißt die Kritik, gerade in Deutschland, nicht ab. Wo liegt das Missverständnis?Es gibt in ganz Europa eine Uneinigkeit über die richtige Notenbankpolitik. Jeder zerrt an der EZB. In Südeuropa wünscht man sich, die EZB möge noch mehr tun, den Krisenländern noch mehr helfen, die Banken nachsichtiger behandeln. In Deutschland indes glaubt man oft, die EZB kümmere sich vor allem um den Süden - und vernichte derweil hier die Sparguthaben durch ihre Nullzinspolitik. Hierzulande ist die Kritik an der EZB besonders hart. Das sollte uns zu denken geben.

Ist die Kritik nicht berechtigt?Nein, der größte Teil der Kritik ist fehl am Platz, da sie entweder eine rein deutsche Perspektive beinhaltet oder etwas von der EZB verlangt, das sie nicht tun kann und darf. Die Eurozone ist heterogen. Wir haben ein Auseinanderlaufen der Wirtschaftskraft: Italien hat heute ganz andere Anforderungen als Deutschland, braucht eine ganz andere Geldpolitik als die Bundesrepublik. Die EZB muss dennoch Währungspolitik als Ganzes machen. Und dann ist es auch eine Frage der Philosophie: In Deutschland wollen viele, dass die EZB die Politik diszipliniert, zum Sparen zwingt oder zu Reformen der Banken. Ich würde sagen, das ist beides nicht Aufgabe der EZB. Denn: Was sind die richtigen Strukturreformen, was ist die richtige Finanzpolitik? ...

