Thomas Mayer, Chef des Flossbach von Storch Research Institutes, wirft der EZB vor, in der Krise zu einer hoch politisierten Monsterinstitution geworden zu sein, die Regierungen und Finanzmärkten dient.

Professor Mayer, die Populisten in Italien halten die Finanzmärkte mit eurokritischen Politikentwürfen in Atem. Bahnt sich eine neue Eurokrise an? Die Populisten der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega verhalten sich aus ihrer Sicht rational. Die nationalen Zentralbanken und die Europäische Zentralbank (EZB) haben in den vergangenen Jahren in großem Stil Staatsanleihen der Euroländer gekauft und sich so in eine Abhängigkeit von den Regierungen begeben. Stellte die Regierung in Rom ihren Schuldendient ein, entstünden der italienischen Zentralbank und der EZB enorme Verluste. Diese landeten durch die Konsolidierung der Bilanzen des Eurosystems letztlich bei den Steuerzahlern der Euroländer, darunter auch bei den Bundesbürgern. Die populistischen Politiker in Italien haben die EZB gewissermaßen im Schwitzkasten.

Werden die Populisten im Falle einer Regierungsbildung ihre eurokritischen Politikentwürfe abschwächen? Warum sollten sie? Wenn die Populisten - in welcher Konstellation auch immer - die Regierung stellen, müssen sie liefern, was sie versprochen haben. Schauen Sie sich die Situation in Italien an. Es gibt kein ausgebautes Sozialsystem mit ausreichender Absicherung bei Arbeitslosigkeit wie in Deutschland. Wer arbeitslos ist, ist meist auf die Unterstützung der Familie angewiesen. Zum Teil hängen mehrere Generationen von den Pensionsbezügen der älteren Familienmitglieder ab. Das erklärt den Widerstand der Italiener gegen eine staatliche Sparpolitik und Rentenkürzungen. Italien setzt auf die lockere Geldpolitik der EZB. Sie soll den Staatshaushalt finanzieren und durch die Stimulierung der Konjunktur die mangelhafte soziale Absicherung wettmachen.

Das heißt, Italien ist nicht

