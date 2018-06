Der kanadische Energiekonzern Just Energy Group Inc. (ISIN: CA48213W1014, TSE: JE) zahlt eine Dividende in Höhe von 0,125 kanadischen Dollar (CAD). Aktionäre erhalten die Dividende am 29. Juni 2018 (Record date: 15. Juni 2018). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen bei einer unveränderten Auszahlungsweise 0,50 CAD an die Anteilsinhaber aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 4,83 ...

