Bayer startet Kapitalerhöhung zur Monsanto-Übernahme

Bayer startet zur Finanzierung der Monsanto-Übernahme die lange angekündigte Kapitalerhöhung. Mit einem Gesamtvolumen von 6 Milliarden Euro fällt sie deutlich geringer aus als ursprünglich geplant. Bayer kündigte am Sonntag zudem an, Anleihen in Dollar und Euro in einem Gesamtvolumen von bis zu 20 Milliarden Euro begeben zu wollen.

Merkel kommt Macron bei Plänen für EU-Reform entgegen

Angela Merkel kommt dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei dessen Plänen zur Reform der EU entgegen. "Wir brauchen in der Eurozone eine schnellere wirtschaftliche Konvergenz zwischen den Mitgliedstaaten", sagte die Bundeskanzlerin.

Merkel will über Jugendarbeitslosigkeit in Italien sprechen

Bundeskanzlerin Angela Merkel will mit der neuen italienischen Regierung über die hohe Jugendarbeitslosigkeit sprechen. "Ich bin gerne bereit, mit der neuen italienischen Regierung darüber zu sprechen, wie mehr junge Menschen Arbeit finden können", sagte die Kanzlerin. Sie bekannte sich zur Solidarität unter Euro-Partnern, warnte jedoch angesichts von Gedankenspielen in Rom über einen Schuldenerlass, Solidarität dürfe "nie in eine Schuldenunion münden".

Merkel gerät im BamF-Skandal unter Druck

Nun gerät auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen der skandalösen Verhältnisse im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BamF) unter Druck. Anlass ist ein Bericht der Zeitung "Bild am Sonntag", nach dem der frühere Behördenchef Frank-Jürgen Weise im Jahr 2017 die Kanzlerin zwei Mal persönlich über gravierende Probleme informiert hat.

USA in G-7-Gruppe isoliert

Die USA sind in der G-7-Gruppe wegen des Handelskriegs isoliert. Die anderen 6 Mitgliedsstaaten haben die neuen US-Import-Zölle auf dem Finanzminister-Treffen im kanadischen Whistler einstimmig verurteilt.

China warnt die USA vor Strafzöllen auf chinesische Waren

Die Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits werden Peking zufolge folgenlos bleiben, wenn Washington Strafzölle auf chinesische Waren erhebt. In einer von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag verbreiteten Erklärung hieß es, sollten die USA Strafmaßnahmen vorantreiben, würden "alle von beiden Parteien in Verhandlungen erreichten Erfolge nichtig sein".

Altmaier setzt auf Zoll-Ausnahmen für deutsche Stahlunternehmen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier setzt trotz der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU auf Ausnahmen für deutsche Hersteller von Spezial-Stahl. In Deutschland angefertigte Spezial-Stähle könnten "nicht so leicht aus einheimischer US-Produktion ersetzt werden", sagte Altmaier.

Salzgitter fordert Schutz vor Stahl-Importen

Salzgitter fordert von der EU-Kommission kurzfristig geeignete Maßnahmen, um die EU-Stahlindustrie vor umgelenkten Stahlmengen zu schützen. "Unsere direkte Betroffenheit ist gering", sagte Heinz Jörg Fuhrmann, Vorstandsvorsitzender des zweitgrößten deutschen Stahlherstellers nach Thyssen-Krupp, mit Blick auf die US-Zölle. Aus einigen Ländern seien die Importe in die EU aber bereits deutlich gestiegen. Als Beispiel nannte er die Türkei.

Siemens: Kein Aktienüberhang bei Healthineers

Laut Siemens müssen die Healthineers-Aktionäre keinen Aktienüberhang befürchten. Auch nach dem Ende der Lock-Up-Periode oder Haltefrist Mitte September werde keine weitere Tranche an den Markt gegeben.

Bundeswehr testet SAP und IBM zur Krisenerkennung

Das Bundesverteidigungsministerium will mit Technologie die Ausstattungsprobleme der Bundeswehr in den Griff bekommen und Krisen früher erkennen. Im Zuge der Digitaloffensive schaffe die Bundeswehr deshalb nun Big-Data-Software an. "Im Rahmen von Pilotprojekten werden zur Zeit IBM Watson und SAP Analytics getestet", teilte das Verteidigungsministerium mit.

Hamburger Flughafen stellt Betrieb für gesamten Sonntag ein

Ein Stromausfall hat den Hamburger Flughafen am Sonntag komplett lahmgelegt: Nach einem Kurzschluss wurde der Flugbetrieb gegen 10.00 Uhr eingestellt. Am Nachmittag war dann klar, dass das Problem innerhalb der nächsten Stunden nicht behoben werden konnte.

