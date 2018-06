Auch die letzte Börsenwoche ging im Dax an die bearishen Marktkräfte. Es gab leichte Tagesverschiebungen zwischen dem erwarteten Momentum und der Bewegung im Markt. Insgesamt zeigten sich aber die vom Wetteralgorithmus signalisierten negativem Bedingungen mit deutlich fallenden Kursen. Gleich zum Wochenstart am Montag signalisierten die Bären, dass sie gewillt waren, den Markt in Ihre Lieblingsrichtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...