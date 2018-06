Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Sonntag erstmals konkret erläutert, welche Reformen die Europäische Union aus ihrer Sicht in den kommenden Jahren angehen muss. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung legte sich Merkel überraschend detailliert darauf fest, was zu tun sei, damit die Europäer in Frieden, Wohlstand und Sicherheit leben können. Merkel greift Ideen des französischen Präsidenten auf, ohne sie jedoch umfänglich zu teilen. Insbesondere bei der geplanten Reform der Eurozone liegen beide weit auseinander. Zwar stimmen sie in dem Ziel überein, den Euro zu stärken und seinen Mitgliedsländern in Krisen zu helfen. Über die Instrumente dafür gehen die Vorstellungen aber auseinander. Merkel plädiert dafür, einen Europäischen Währungsfonds einzurichten. Dieser kann langfristig laufende Kredite vergeben, die mit weitreichenden Strukturreformen verbunden sind. Zusätzlich soll es in unerwarteten Notlagen kurzfristige Kredite mit fünf Jahren Laufzeit geben. Um die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Länder anzugleichen, will Merkel einen speziellen Haushaltstopf einrichten und mit einem zweistelligen Milliardenbetrag füllen. (SZ S. 1/Handelsblatt S. 4/FAZ S. 1)

BAMF - In der Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) gerät nun auch das Kanzleramt unter Druck. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae, sagte der Süddeutschen Zeitung, die Bamf-Affäre sei "jetzt dort angekommen, wo die Flüchtlingskrise zweieinhalb Jahre vorher ihren Ausgang nahm: im Bundeskanzleramt". Dort würden "alle Fäden zusammen" laufen. Die Hinweise verdichteten sich, dass auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr ehemaliger Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier (CDU) "über die schwierige Lage im Bamf im Bilde waren". (SZ S. 1/Handelsblatt S. 8/FAZ S. 1)

AUßENHANDEL - Außenhandelspräsident Holger Bingmann hat angesichts des Handelsstreits mit den USA und weiterer politischer Risiken vor einem negativen Stimmungsumschwung in der Wirtschaft und einem Konjunkturabschwung gewarnt. "Die Folge der jüngsten Entwicklung ist: Viele deutsche Unternehmer überlegen sich jetzt, ob sie noch bereit sind, in den USA, im Iran, in China oder wo auch immer zu investieren", sagte Bingmann. "Ein richtig gutes Gefühl als Investor und Exporteur haben Sie heute nirgendwo mehr in der Welt. Das kann die Weltwirtschaft ausbremsen", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). (Rheinische Post)

ÖKOSTROM - Mit der Konzentration vor allem auf Ökostrom wird die Energiewende in Deutschland schwerlich gelingen. Zu dem Ergebnis kommt eine neue Studie der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur Dena, die an diesem Montag in Berlin vorgestellt wird. (FAZ S. 19)

IMMOBILIENREGISTER - Die Grünen fordern wegen des enormen Anstiegs der Mieten in vielen Städten Änderungen in der Wohnungspolitik. Parteichef Robert Habeck sagte der Süddeutschen Zeitung, die "dramatische Lage" auf dem Wohnungsmarkt habe "das Potenzial, die Gesellschaft zu spalten". Es sei deshalb eine "zentrale Aufgabe der Politik, Wohnungsnot zu bekämpfen". Wohnungen seien "kein Spekulationsobjekt, sie sind unsere Heimat". Konkret verlangt der Grünen-Chef unter anderem, dass in Deutschland ein zentrales Immobilienregister eingeführt wird. "Die Eigentümer einer Immobilie müssen transparent werden und dürfen sich nicht länger hinter dubiosen Briefkastenfirmen in Steueroasen verstecken", sagte Habeck. (SZ S. 5)

BANKEN - In Fachkreisen galt es als eines der interessantesten Geheimprojekte deutscher Großbanken - noch dazu war es eines, für das ausnahmsweise sowohl Privatbanken als auch staatliche Kreditinstitute ihre Kräfte gebündelt hätten. Gemeinsam wollten Deutsche Bank und Commerzbank sowie die Landesbanken von Hessen-Thüringen und Baden-Württemberg (Helaba und LBBW) eine Plattform für die sensiblen Daten ihrer Firmenkunden auf die Beine stellen. Doch inzwischen scheint das Vorhaben gestorben zu sein. Finanzkreisen zufolge haben sich Deutsche Bank und LBBW bereits nach wenigen Monaten aus dem Projekt zurückgezogen. (SZ S. 17)

GABRIEL - Mit scharfen Worten hat der ehemalige deutsche Außen- und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel die Strafzölle kommentiert, die die USA seit vergangenem Freitag auf Stahl- und Aluminium aus der EU erheben: "Donald Trump hat mit seiner Entscheidung, Strafzölle auch auf Aluminium- und Stahlerzeugnisse aus Europa zu erheben, die bisherigen Partner der USA zu einer Gefahr für die nationale Sicherheit seines Landes erklärt", schreibt Gabriel in einem Beitrag, und er habe damit demonstriert, "was er von uns hält: nichts." (Tagesspiegel)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2018 00:43 ET (04:43 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.