Bayer stellt kurz vor der finalen Übernahme des US-Konzerns entscheidende Weichen: Die Kapitalerhöhung kommt schonend und der Name Monsanto soll gestrichen werden.

Die Bayer AG setzt zum letzten Akt in der der Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto an. Nachdem die Zustimmung der wichtigsten Kartellbehörden vorliegt, hat der Vorstand die nächsten Details für die Finanzierung des Deals im Volumen von 62,5 Milliarden Dollar festgezurrt. Etwa sechs Milliarden Euro sollen dabei über eine Kapitalerhöhung in die Kasse der Leverkusener fließen, wie Bayer am Sonntagabend bekanntgab. Das sind weit weniger als die ursprünglich angedachten 17 Milliarden Euro.Zudem ist es offenbar beschlossene Sache, dass der Name Monsanto nach Vollzug der Übernahme verschwinden wird. Dieser Schritt wurde in Branchenkreisen bestätigt. Bayer hatte bisher offengelassen, was mit dem Namen passiert, dürfte sich aber im Laufe des Montags dazu äußern.

In der Industrie wurde bereits seit längerem davon ausgegangen, dass die Leverkusener die Konzernmarke der Amerikaner beerdigen werden und die fusionierte Agrochemietochter einfach Bayer Crop Science heißen wird. Zu diesem Entschluss dürfte der schlechte Ruf von Monsanto beigetragen haben. Der weltgrößte Hersteller von Saatgut ist seit Jahren Zielscheibe von Gegnern der industriellen Landwirtschaft ...

