FOLGENDES INSTRUMENT WIRD HEUTE (04.06.2018) EX DIVIDENDE GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND-DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TODAY (06/04/2018).





KUERZEL (SHORT CODE): ISIN: INSTR.NAME: DIVIDEND AMOUNT

4FO MXP554091415 INDS PENOLES 0,29 Euro



AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.

DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."