FOLGENDES INSTRUMENT WIRD HEUTE (04.06.2018) EX DIVIDENDE GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND-DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TODAY (06/04/2018).
KUERZEL (SHORT CODE): ISIN: INSTR.NAME: DIVIDEND AMOUNT
4FO MXP554091415 INDS PENOLES 0,29 Euro
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.
DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."
THE EX-DIVIDEND-DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TODAY (06/04/2018).
KUERZEL (SHORT CODE): ISIN: INSTR.NAME: DIVIDEND AMOUNT
4FO MXP554091415 INDS PENOLES 0,29 Euro
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.
DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."