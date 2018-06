The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0416654272 PET. MEX. 18/23 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB3R02 LB.HESS.THR.CARRARA06J/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RN6 LB.HESS.THR.CA.TIL.06A/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RS5 LB.HESS.THR.CARRARA06C/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RT3 LB.HESS.THR.CARRARA06D/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RY3 LB.HESS.THR.CARRARA06H/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA US502413BF32 L-3 COMMUNIC. 18/23 BD00 BON USD N

CA XFRA US502413BG15 L-3 COMMUNIC. 18/28 BD00 BON USD N

CA XFRA US842400GK35 STHN CAL. ED. 2048 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796PE35 US TREASURY BILL 12/06/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796PY98 US TREASURY BILL 09/06/18 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1808392325 JEWEL UK BDCO 18/23 REGS BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1813724603 TEVA PH.F.NL.II 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1832967019 TORONTO-DOM. BK 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA REL XFRA CA75943G1063 RELENTLESS RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 0NY XFRA GB00BFWZ2G72 CODEMASTERS GROUP LS-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 1UK XFRA KYG316421042 CLPS INC. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA CQY XFRA US21044C1071 CONSTRUCTION PART DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA 1JA1 XFRA US47010C3007 JAGUAR HEALTH DL-,0001 EQ00 EQU EUR N