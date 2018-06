Am Donnerstag wird man den Kauf von Monsanto formell abschließen. Damit wird das Eigentum an Monsanto offiziell auf Bayer übertragen. Mit der Monsanto-Übernahme steigt Bayer zum weltgrößten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut auf.



Vor knapp einer Woche hatte Bayer die entscheidende Hürde für den Monsanto-Kauf genommen: Das US-Justizministerium genehmigte den Mega-Kauf unter Auflagen. Zwar muss der Deal noch von Mexiko abgesegnet werden,doch auch das erwartet Bayer in Kürze. Von zahlreichen wichtigen Kartellbehörden wie der EU-Kommission und den Wettbewerbshütern aus Brasilien, China und Russland hatte Bayer bereits unter Auflagen grünes Licht erhalten.



Der Deal ist die bislang teuerste Übernahme eines deutschen Unternehmens. Bald könnte nun auch die zur Finanzierung des Deals noch nötige Kapitalerhöhung folgen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info