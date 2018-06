Welche Themen sind am Montag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Siemens will auch langfristig bei seiner Medizintechnik-Tochter Healthineers an Bord bleiben, Unicredit spielt eine Fusion mit der Societe Generale durch und der Luftverband IATA warnt vor möglichen Rückschlägen bei einem internationalen Handelsstreit.

