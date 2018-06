IRW-PRESS: BlissCo Cannabis Corp.: BlissCo Cannabis Corp gibt Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

BlissCo Cannabis Corp gibt Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

Vancouver, British Columbia - 31. Mai 2018 - BlissCo Cannabis Corp. (FRA: GQ4B) (CSE: BLIS), (BlissCo) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen nun unter dem Kürzel GQ4B an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

35 % des weltweiten Investmentkapitals sind an der Frankfurter Wertpapierbörse vertreten. Diese neue Notierung bietet BlissCo einen umfassenderen Zugang zu internationalen Anlegern in Europa und darüber hinaus.

Das Team von BlissCo ist bestrebt, Werte für unsere Anleger, Partner, Teams und Kunden zu schaffen. Mit der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erleichtern wir internationalen Anlegern die Teilnahme an unserem Wachstum. Die Frankfurter Wertpapierbörse ist die führende Börse im deutschen und europäischen Markt, sagte Damian Kettlewell, CEO von BlissCo.

Die Frankfurter Wertpapierbörse wird von mehr als 250 Handelsinstituten genutzt und liegt nach der New York Stock Exchange und NASDAQ in puncto Handelsvolumen weltweit an dritter Stelle.

Über BlissCo Cannabis Corp

BlissCo (CSE: BLIS) (FRA: GQ4B) hat am Donnerstag, den 29. März 2018, eine Lizenz gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulation (ACMPR) für den Anbau von Cannabis für medizinische Zwecke erhalten. Die ACMPR-konforme Anlage von BlissCo in Langley (BC) ist als großvolumige Verpackungs-, Verarbeitungs- und Vertriebseinrichtung für hochwertiges medizinisches Cannabis und Cannabis als Genussmittel für Erwachsene (sobald legal) ausgelegt. Die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel wird derzeit frühestens im August 2018 erwartet. BlissCo hat mit The Supreme Cannabis Company Inc (TSX.V: FIRE) einen zweijährigen Liefervertrag über den Kauf von 3.000 Kilogramm hochwertiger ganzer getrockneter Cannabisblüten.

BlissCo wird im zweiten Quartal 2018 eine Erweiterung seiner Lizenzen auf die Produktion von medizinischem Cannabisöl und den Verkauf von medizinischem Cannabis beantragen. BlissCo wird sich auf große Absatzmöglichkeiten im Cannabismarkt für den regulierten medizinischen Gebrauch und den Genussmittelkonsum (sobald legal) in Kanada konzentrieren und Expansionsmöglichkeiten in internationalen Märkten verfolgen.

Für das Board of Directors

BLISSCO CANNABIS CORP.

Damian Kettlewell, CEO, Gründer & Chair

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Damian Kettlewell, CEO

(604) 484 9119 DW 3

damian.kettlewell@blissco.com

