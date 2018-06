Die Lufthansa rechnet im Sommer erneut mit Bestmarken bei den Flugbuchungen. "Wir erwarten sogar, die Rekordzahlen aus dem Sommer 2017 zu übertreffen", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Montag am Rande eines Branchentreffens in Sydney zur Nachrichtenagentur Reuters. Sowohl die Auslastung der Flieger als auch die Durchschnittserlöse pro...

