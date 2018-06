Der Dax dürfte seine Stabilisierung am Montag fortsetzen. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsstart 0,34 Prozent höher bei 12.767 Punkten. Am Freitag hatte die politische Entwicklung in Italien und Spanien für Erleichterung unter Anlegern gesorgt und dem Dax ein Plus von einem Prozent auf 12.724 Punkten beschert.

