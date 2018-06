Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat eine Kapitalerhöhung für die Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto beschlossen wie Bayer mitteilte die letzte nötige Eigenkapitalmaßnahme im Zuge der Akquisition. Hierzu sollen 74,6 Millionen Stückaktien ausgegeben werden. Das Unternehmen erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 6,0 Milliarden Euro. Die neuen Aktien sollen den Aktionären von Bayer zu einem Bezugspreis von 81,00 Euro je neuer Aktie im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden, so Bayer in einer Mitteilung. Die Aktionäre können für je 23 gehaltene Aktien von Bayer zwei neue Aktien erwerben. "Das ist ein bedeutender Baustein für die Finanzierung der Übernahme von Monsanto und die letzte damit verbundene Eigenkapitalmaßnahme", sagte der Bayer-Vorstandsvorsitzende Werner Baumann. Darüber hinaus sind Anleiheplatzierungen in US-Dollar und Euro geplant, deren Gesamtvolumen sich auf bis zu 20 Milliarden Euro belaufen soll." Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse aus dieser Transaktion und den Anleiheplatzierungen dazu zu verwenden, gezogene Beträge aus der syndizierten Kreditlinie für die Übernahme von Monsanto zurückzuzahlen. Die Bezugsfrist für die Bezugsrechtskapitalerhöhung soll voraussichtlich am 6. Juni 2018 beginnen und am 19. Juni 2018 enden. Etwaige nicht bezogene Aktien sollen nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entspricht, qualifizierten institutionellen Anlegern zum Kauf angeboten werden, hieß es weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...