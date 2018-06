Anleger starten positiv in die Woche. Auf außerbörslichen Handelsplattformen liegt der Dax im Plus. Bank- und Luftfahrttitel stehen im Fokus.

Der versöhnliche Wochenausklang an der Frankfurter Börse wirkt auch zu Beginn der neuen Woche nach. Über die Beruhigung der politischen Turbulenzen in Italien, aber auch in Spanien erleichterte Anleger dürften den deutschen Leitindex Dax höher starten lassen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen liegt das deutsche Aktienbarometer bei 12.767 Punkten leicht im Plus. Am Freitag hatte der Dax bei 12.724 Punkten ein Prozent höher geschlossen.

Rückenwind kommt aus Asien, wo Anleger am Montag freundlich gestimmt waren. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index bis Mittag um 1,3 Prozent auf 22.456 Punkte.

Neben dem Dauerbrenner-Thema Handelsstreit werden Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die US-Konjunkturdaten richten. Auf dem Terminplan stehen die Auftragseingänge für langlebige Güter sowie für die Industrie insgesamt.

An der Wall Street hatten sich am Freitag die US-Indizes nach Börsenschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...