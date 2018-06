Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Bayer startet zur Finanzierung der Monsanto-Übernahme die lange angekündigte Kapitalerhöhung. Mit einem Gesamtvolumen von 6 Milliarden Euro fällt sie deutlich geringer aus als ursprünglich geplant. Bayer kündigte am Sonntag zudem an, Anleihen in Dollar und Euro in einem Gesamtvolumen von bis zu 20 Milliarden Euro begeben zu wollen. "Das ist ein bedeutender Baustein für die Finanzierung der Übernahme von Monsanto und die letzte damit verbundene Eigenkapitalmaßnahme", wird Bayer-Chef Werner Baumann in der Mitteilung zitiert. Insgesamt gibt Bayer 74,6 Millionen neue Aktien aus. Für jede gehaltene Bayer-Aktie können die Aktionäre vom 6. bis 19. Juni neue Anteilsscheine zeichnen. Der Ausgabepreis liegt bei 81 Euro. Die Aktionäre können für je 23 gehaltene Aktien 2 neue Aktien erwerben. Gründe dafür, dass die Kapitalerhöhung geringer ausfällt als ursprünglich erwartet, sind die höher als erwarteten Einnahmen aus dem Verkauf von Covestro-Anteilen oder die Milliardeninvestition des Staatsfonds Temasek.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 AT/S&T AG, HV, Schloss Hagenberg

DIVIDENDENABSCHLAG

7C Solarparken 0,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Erzeugerpreise April Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj - US 16:00 Auftragseingang Industrie April PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.739,10 0,19 Nikkei-225 22.467,90 1,34 Schanghai-Comp. 3.089,96 0,48 DAX 12.724,27 0,95 DAX-Future 12.741,50 0,84 XDAX 12.746,98 0,85 MDAX 26.528,11 0,76 TecDAX 2.795,15 0,31 EuroStoxx50 3.453,54 1,38 Stoxx50 3.085,27 1,17 Dow-Jones 24.635,21 0,90 S&P-500-Index 2.734,62 1,08 Nasdaq-Comp. 7.554,33 1,51 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,32 -43

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,67 -0,67 -0,06 Deutschland 10 Jahre 0,38 0,38 -0,05 USA 2 Jahre 2,49 2,48 0,60 USA 10 Jahre 2,92 2,90 0,51 Japan 2 Jahre -0,14 -10,81 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 -4,83 0,00

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Kurse an den Börsen dürften sich zunächst weiter erholen. Händler verweisen auf die guten Vorlagen aus den USA, aber auch von den asiatischen Börsen, die ihre Durststrecke erst einmal beendet haben. "Die Lage bleibt erst einmal fragil", sagt ein Händler. Als Belastungsfaktor sieht er weiterhin den Handelsstreit, aber auch die hohen Rohstoffpreise. "Nun stehen die Erzeugerpreise in der Eurozone im Blick", sagt er. Sollten diese darauf hindeuten, dass der jüngste Anstieg der Verbraucherpreise kein Ausreißer sei, gebe es bei der Europäischen Zentralbank Diskussionsbedarf.

Rückblick: Fest - Die Regierungsbildung in Italien und ein stark ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht verhalfen den europäischen Aktienmärkten zu einer Erholung. Die Renditen der italienischen Anleihen kamen weiter deutlich zurück. Beim Regierungswechsel in Spanien setzte sich eine positive Interpretation durch, weil von der neuen Regierung keine antieuropäischen Signale ausgehen. Der Handelsstreit zwischen den USA und China bzw. der EU trat in den Hintergrund. Der Stoxx-Bankenindex gewann 2,1 Prozent, angetrieben vor allem von den deutlichen Gewinnen italienischer Bankenwerte. Für Unicredit ging es 3,9 Prozent nach oben und für Intesa Sanpaolo um 3,3 Prozent. In Madrid gewannen Santander 3,3 Prozent. Commerzbank rückten um 4,8 Prozent vor und Deutsche Bank gewannen 2,8 Prozent, obwohl die Ratingagentur Standard & Poor's das Langfrist-Rating der Deutschen Bank gesenkt hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Nach einer Kaufempfehlung gewannen Munich Re 2,6 Prozent. Siemens stiegen um 1,3 Prozent. Die Deutsche Bahn will laut einem Handelsblatt-Bericht noch stärker in die neue ICE-Generation investieren als bisher bekannt. Dazu will sie zusätzlich 1 Milliarde Euro ausgeben. Profiteur wäre die gerade entstehende neue Siemens-Alstom-Gesellschaft. Daimler (+0,6 Prozent) zeigten sich unbeeindruckt von einem Bericht des Spiegel, wonach Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer dem Automobilkonzern ein Ordnungsgeld von bis zu 3,75 Milliarden Euro wegen angeblicher Manipulationen bei Dieselmotoren angedroht hat. Dialog Semiconductor brachen nach einer Umsatzwarnung um 15,2 Prozent ein. Apple braucht weniger Smartphone-Chips von dem Unternehmen.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft verlief ohne auffallende Kursbewegungen, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte.

USA / WALL STREET

Fest - Rückenwind kam von starken heimischen Arbeitsmarktdaten und guten Nachrichten aus Europa, wo es in Italien nun doch eine neue Regierung gibt und Neuwahlen vom Tisch sind, die die antieuropäischen Kräfte noch mehr hätten stärken können. Die Furcht vor einem Handelskrieg ließ nach, während geopolitische Entspannung stützte: Während des späten Geschäfts wurde bekannt, dass das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur stattfinden soll. Lululemon schossen nach überraschend guten Zahlen um 16 Prozent nach oben. Abercrombie & Fitch setzte im ersten Quartal zwar mehr um als erwartet, doch laut der Deutsche Bank hätten die Anleger mit einem noch höheren Wachstum gerechnet. Die Aktie brach um 8,7 Prozent ein. Zuora verbesserten sich um 19 Prozent, weil das Softwareunternehmen mit Geschäftszahlen und Prognosen positiv überraschte. Apple gewannen 1,8 Prozent auf 190,24 Dollar. Die Analysten der UBS haben das Kursziel auf 210 Dollar erhöht. Fiat Chrysler gerieten unter Druck. Der Autobauer hatte Ziele für die kommenden Jahre vorgestellt, die die Anleger offenbar nicht überzeugten. Die Aktie verlor 7,2 Prozent.

Staatsanleihen waren angesichts der wieder gestiegenen Risikobereitschaft nicht gefragt. Sinkende Kurse ließen die Rendite zehnjähriger Titel um 4 Basispunkte auf 2,90 Prozent steigen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1695 +0,3% 1,1665 1,1664 EUR/JPY 128,25 +0,4% 127,69 127,74 EUR/CHF 1,1554 +0,2% 1,1532 1,1527 GBP/EUR 1,1432 +0,0% 1,1418 1,1430 USD/JPY 109,66 +0,2% 109,48 109,52 GBP/USD 1,3369 +0,2% 1,3347 1,3332 Bitcoin BTC/USD 7.707,25 -0,2% 7.724,29 7.436,90

Für einen Euro wurden im späten US-Handel etwa 1,1660 Dollar gezahlt. Im Tageshoch waren es 1,1718 Dollar. Der Euro profitierte zunächst stärker von der Entspannung in Italien angesichts der dortigen Regierungsbildung. Im verlauf sorgten aber stark ausgefallen US-Arbeitsmarktdaten und damit verbundene Zinssteigerungsspekulationen für Auftrieb beim US-Dollar. Auch zum Yen legte der Greenback darauf zu.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,76 65,81 -0,1% -0,05 +10,0% Brent/ICE 76,42 76,79 -0,5% -0,37 +17,8%

Die Ölpreise setzten nach einer kurzen Erholungsphase ihre Talfahrt fort. Während die europäische Referenzsorte Brent 1,3 Prozent auf 76,55 Dollar verlor, gab der Preis für die US-Sorte WTI um 2,1 Prozent auf 65,65 Dollar nach auf ein Siebenwochentief. Die wachsende US-Produktion und die Möglichkeit einer Födersteigereung der Opec-Länder brachten die Preise unter Druck. Ursächlich für die weiter ralativ schwächere Entwicklung des WTI-Preises sei die rekordhohe US-Ölförderung, hieß es. Etwas bremsend auf die Preise wirkte auch der Dollar, der sich von seinen Tagestiefs erholte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,43 1.293,68 -0,2% -2,25 -0,9% Silber (Spot) 16,39 16,41 -0,1% -0,02 -3,2% Platin (Spot) 902,56 903,45 -0,1% -0,89 -2,9% Kupfer-Future 3,11 3,10 +0,2% +0,01 -6,7%

Gold verharrte unter 1.300 Dollar je Feinunze. Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht, der wieder etwas festere Dollar und die sich abzeichnende Erholung der Aktienmärkte dämpften das Interesse. Die Feinunze fiel um 0,4 Prozent zu auf 1.294 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

EU-REFOM

Angela Merkel kommt dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei dessen Plänen zur Reform der EU entgegen. "Wir brauchen in der Eurozone eine schnellere wirtschaftliche Konvergenz zwischen den Mitgliedstaaten", sagte die Bundeskanzlerin. Ein Investivhaushalt für die Eurozone werde "im unteren zweistelligen Milliardenbereich liegen", sagte Merkel. Sie ließ offen, ob dieser Haushalt zum regulären EU-Budget gehören oder - wie Macron es will - bei den Finanzministern der Eurozone angesiedelt sein werde.

FLUGVERKEHR DEUTSCHLAND

Ein Stromausfall hat den Hamburger Flughafen am Sonntag komplett lahmgelegt: Nach einem Kurzschluss wurde der Flugbetrieb gegen 10.00 Uhr eingestellt. Ab 6.00 Uhr am Montag sind Starts und Landungen wieder geplant, wie Sprecherin des Flughafens sagte. Es seien aber im Tagesverlauf noch Verspätungen möglich.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 04, 2018 01:40 ET (05:40 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.