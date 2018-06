DAX - Erholung vor großer Herausforderung (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: In einer fünfteiligen Abwärtsbewegung war der DAX in den letzten beiden Wochen von einem neuen Verlaufshoch bei knapp über 13.200 Punkten bis an die 12.550 Punkte-Marke eingebrochen und hatte mit dem Unterschreiten der Unterstützung bei 12.660 Punkten ein übergeordnetes Verkaufssignal generiert. Am Freitag gelang es den Bullen jedoch, die 12.660 Punkte-Marke nachhaltig zu überschreiten und eine kurzfristige Erholung mit dem Anstieg über 12.720 Punkte fortzusetzen. Abermals wurde dabei die 12.800 Punkte-Marke erreicht, aber nicht durchbrochen. Am Nachmittag folgte ausgehend von der Hürde eine weitere...

