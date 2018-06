Der Eurokurs geht mit einem leichten Plus in die neue Woche. Ein Indikator zur Stimmung in Europas Firmen könnte für neue Impulse sorgen.

Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1689 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1669 Dollar festgelegt.

Zuletzt ...

