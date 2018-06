Positive Vorgabe unter anderem aus den USA haben Asiens wichtigste Aktienmärkte am Montag beflügelt. Die Wall Street hatte am Freitag dank eines starken US-Arbeitsmarktberichts und der Erleichterung über eine vorzeitige politische Lösung in Italien Gewinne eingefahren. In Rom war eine neue Regierung vereidigt worden, womit Neuwahlen vermieden wurden und damit auch für die asiatischen Handelsplätze ein Unsicherheitsfaktor wegfiel.

So zog Japans Leitindex Nikkei 225 um 1,37 Prozent auf 22 475,94 Punkte an. An den chinesischen Festlandsbörsen stieg der Leitindex CSI 300 zuletzt um etwas mehr als 1 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong, wo auch ausländische Anleger uneingeschränkt handeln können, stand kurz vor Handelsschluss gar rund 1,5 Prozent im Plus./la/fba

