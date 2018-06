Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: Auf Neuseeland bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump hat eingeräumt, dass die neuen Strafzölle der Wirtschaft seines Landes schaden könnten. "Das könnte passieren, ich bestreite das nicht", sagte Präsidentenberater Larry Kudlow. "Darauf muss man ein Auge haben", fügte er hinzu. Die US-Wirtschaft laufe derzeit allerdings "auf Hochtouren". Kudlow rechtfertigte die Entscheidung von Präsident Trump. Sie ziele darauf ab, ein Welthandelssystem zu reformieren, in dem es zu viele Regelverstöße gegeben habe. "Beschuldigt nicht Trump", sagte der Berater. "Beschuldigt China, beschuldigt Europa, beschuldigt Nafta. Beschuldigt alle, die keinen Handel, keine Zölle und keinen Schutz beruhend auf Wechselseitigkeit wollen." Trump reagiere nur "auf Jahrzehnte des Missbrauchs".

Die Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits werden Peking zufolge folgenlos bleiben, wenn Washington Strafzölle auf chinesische Waren erhebt. In einer Erklärung hieß es, sollten die USA Strafmaßnahmen vorantreiben, würden "alle von beiden Parteien in Verhandlungen erreichten Erfolge nichtig sein".

Die USA sind in der G7-Gruppe wegen des Handelskriegs isoliert. Die anderen sechs Mitgliedsstaaten haben die neuen US-Import-Zölle auf dem Finanzminister-Treffen im kanadischen Whistler einstimmig verurteilt. Von dem G7-Treffen der Staats- und Regierungschefs am Samstag in Charlevoix forderten sie, "die Partnerschaft wiederherzustellen und einen freien, fairen, transparenten und für alle vorteilhaften Handel zu unterstützen".

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Auftragseingang Industrie April PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.737,80 +0,15% Nikkei-225 22.498,21 +1,47% Hang-Seng-Index 30.952,27 +1,51% Kospi 2.445,62 +0,27% Schanghai-Composite 3.092,86 +0,58% S&P/ASX 200 6.021,10 +0,51%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Ein überzeugender Arbeitsmarktbericht in den USA und die Hoffnung auf eine Beruhigung der innenpolitischen Turbulenzen in Italien sorgen für Kauflaune an den Aktienmärkten. Händler sprechen von einem freundlichen Wochenbeginn, nachdem bereits die Wall Street zum Wochenschluss mit Aufschlägen starke Arbeitsmarktdaten quittiert hatte. In Tokio treibt zusätzlich der angesichts der guten US-Daten zum Dollar nachgebende Yen. Stimmungstützend wirkt daneben, dass US-Präsident Donald Trump nun doch entschlossen scheint, den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un zu treffen. Unter den Exportwerten legen Toyota und Sony angesichts des schwachen Yen um jeweils rund 3 Prozent zu. Daneben melden auch die chinesischen Handelsplätze Hongkong und Taipeh auf Taiwan solide Aufschläge von über einem Prozent. In Hongkong stützt vor allem der Immobiliensektor. Morgan Stanley hat ihn auf "Übergewichten" hochgestuft. Schanghai hinkt hinter - etwas belastet vom chinesischen Kleinwerteindex ChiNext. Dieser baut seine Vorwochenverluste von 5,3 Prozent weiter aus. Gegen den Trend in der Region zeigt sich auch die Börse in Malaysia, die nach zwei Tagen mit ordentlichen Gewinnen nun knapp im Minus notiert. In Australien stützt der lokale Finanzsektor, nachdem dieser am Freitag auf den tiefsten Stand seit 19 Monaten abgerutscht war. Hintergrund waren staatliche Ermittlungen über Verfehlungen australischer Finanzinstitute. CBA hat eine Strafe wegen Geldwäsche und der Verletzung von Antiterrorismusbestimmungen akzeptiert. Anleger hoffen, dass die Sache damit ausgestanden ist. CBA steigen um 1,5 Prozent und stützen auch andere Sektorwerte. Nicht gefragt sind in der ganzen Region Öltitel, denn die Ölpreise weiten ihre Verluste vom Vorwochenschluss aus.

US-NACHBÖRSE

Palo Alto Networks kletterten um 1,2 Prozent. Das auf Cybersicherheit spezialisierte Unternehmen bestellte den früheren Spitzenfunktionär der Softbank bzw. von Google, Nikesh Arora, zum Chairman und CEO. Er soll die Jahre schwachen Wachstums beenden. Tyson Foods sanken dagegen um 0,3 Prozent. Der Lebensmittelkonzern hatte nach rund einem Jahr der Suche einen Käufer für verschiedene Marken aus dem Nichtfleischbereich gefunden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.635,21 0,90 219,37 -0,34 S&P-500 2.734,62 1,08 29,35 2,28 Nasdaq-Comp. 7.554,33 1,51 112,22 9,43 Nasdaq-100 7.083,93 1,67 116,20 10,75 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 856 Mio 1.370 Mio Gewinner 2.092 1.095 Verlierer 884 1.885 Unverändert 102 116

Fest - Rückenwind kam von starken heimischen Arbeitsmarktdaten und guten Nachrichten aus Europa, wo es in Italien nun doch eine neue Regierung gibt und Neuwahlen vom Tisch sind, die die antieuropäischen Kräfte noch mehr hätten stärken können. Die Furcht vor einem Handelskrieg ließ nach, während geopolitische Entspannung stützte: Während des späten Geschäfts wurde bekannt, dass das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur stattfinden soll. Lululemon schossen nach überraschend guten Zahlen um 16 Prozent nach oben. Abercrombie & Fitch setzte im ersten Quartal zwar mehr um als erwartet, doch laut der Deutsche Bank hätten die Anleger mit einem noch höheren Wachstum gerechnet. Die Aktie brach um 8,7 Prozent ein. Zuora verbesserten sich um 19 Prozent, weil das Softwareunternehmen mit Geschäftszahlen und Prognosen positiv überraschte. Apple gewannen 1,8 Prozent auf 190,24 Dollar. Die Analysten der UBS haben das Kursziel auf 210 Dollar erhöht. Fiat Chrysler gerieten unter Druck. Der Autobauer hatte Ziele für die kommenden Jahre vorgestellt, die

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,47 4,0 2,43 126,5 5 Jahre 2,74 4,7 2,69 81,7 10 Jahre 2,90 3,8 2,86 45,3

Staatsanleihen waren angesichts der wieder gestiegenen Risikobereitschaft nicht gefragt. Sinkende Kurse ließen die Rendite zehnjähriger Titel um 4 Basispunkte auf 2,90 Prozent steigen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:46 % YTD EUR/USD 1,1687 +0,2% 1,1665 1,1678 -2,7% EUR/JPY 128,15 +0,4% 127,69 127,51 -5,3% EUR/GBP 0,8744 +0,0% 0,8740 0,8791 -1,7% GBP/USD 1,3366 +0,1% 1,3347 1,3286 -1,1% USD/JPY 109,66 +0,2% 109,48 109,18 -2,6% USD/KRW 1071,89 -0,9% 1071,89 1074,49 +0,4% USD/CNY 6,4210 +0,0% 6,4204 6,4174 -1,3% USD/CNH 6,4165 +0,0% 6,4143 6,4128 -1,5% USD/HKD 7,8469 +0,0% 7,8457 7,8457 +0,4% AUD/USD 0,7617 +0,6% 0,7571 0,7546 -2,6% NZD/USD 0,7005 +0,3% 0,6986 0,6986 -1,3% Bitcoin BTC/USD 7.671,10 -0,7% 7.724,29 7.589,91 -43,8%

Für einen Euro wurden im späten US-Handel etwa 1,1660 Dollar gezahlt. Im Tageshoch waren es 1,1718 Dollar. Der Euro profitierte zunächst stärker von der Entspannung in Italien angesichts der dortigen Regierungsbildung. Im verlauf sorgten aber stark ausgefallen US-Arbeitsmarktdaten und damit verbundene Zinssteigerungsspekulationen für Auftrieb beim US-Dollar. Auch zum Yen legte der Greenback darauf zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,73 65,81 -0,1% -0,08 +10,0% Brent/ICE 76,49 76,79 -0,4% -0,30 +17,9%

Die Ölpreise setzten nach einer kurzen Erholungsphase ihre Talfahrt fort. Während die europäische Referenzsorte Brent 1,3 Prozent auf 76,55 Dollar verlor, gab der Preis für die US-Sorte WTI um 2,1 Prozent auf 65,65 Dollar nach auf ein Siebenwochentief. Die wachsende US-Produktion und die Möglichkeit einer Födersteigereung der Opec-Länder brachten die Preise unter Druck. Ursächlich für die weiter ralativ schwächere Entwicklung des WTI-Preises sei die rekordhohe US-Ölförderung, hieß es. Etwas bremsend auf die Preise wirkte auch der Dollar, der sich von seinen Tagestiefs erholte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,72 1.293,68 -0,2% -1,96 -0,9% Silber (Spot) 16,39 16,41 -0,1% -0,02 -3,2% Platin (Spot) 901,50 903,45 -0,2% -1,95 -3,0% Kupfer-Future 3,10 3,09 +0,2% +0,01 -6,8%

Gold verharrte unter 1.300 Dollar je Feinunze. Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht, der wieder etwas festere Dollar und die sich abzeichnende Erholung der Aktienmärkte dämpften das Interesse. Die Feinunze fiel um 0,4 Prozent zu auf 1.294 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

KOREAKRISE

US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, dass sein historisches Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur stattfinden wird. Bei diesem Termin werde ein Prozess zur Denuklearisierung Nordkoreas eingeleitet, sagte Trump.

HANDELSPOLITIK USA

