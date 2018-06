2G Energy hat aus Sicht von SMC-Research das Jahr 2017 überraschend stark abgeschlossen. Ein hoher Auftragsbestand biete nun gemäß SMC-Analyst Holger Steffen eine gute Basis für das weitere Wachstum und eine sukzessive Margenverbesserung.

2G Energy habe das Jahr 2017 gemäß SMC-Research mit einem Umsatz von 189,4 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 3,9 Prozent letztlich aus Sicht der Analysten überraschend stark abgeschlossen. Das Übertreffen der Umsatzprognose dank der hohen Anzahl schlussabgerechneter Projekte weise auf deutliche Fortschritte im Projektmanagement hin, die sich auch in einer signifikanten Margenverbesserung niedergeschlagen haben.

Dieser Trend habe sich im ersten Quartal 2018 fortgesetzt, in dem bei einem moderaten Umsatzwachstum von 3,6 Prozent das EBIT deutlich, von -0,5 auf 0,4 Mio. Euro, habe verbessert werden können. Ebenfalls sehr erfreulich sei der starke Auftragseingang in den ersten drei Monaten gewesen, der in Relation zum Vorjahreszeitraum um 90,4 Prozent auf 54,7 Mio. Euro zugelegt habe.

Der dadurch per Ende März von 106 auf 130,5 Mio. Euro gestiegene Auftragsbestand untermauere die Umsatzprognose des Managements von 180 bis 210 Mio. Euro für 2018. Sollte es erneut gelingen, einen Großteil der Projekte für dieses Jahr schlussabzurechnen, dürfte das Umsatzwachstum fortgesetzt werden und eine EBIT-Marge zwischen 3,5 bis 5,5 Prozent ermöglichen.

Doch damit habe 2G nach Meinung der Analysten das Wachstums- und Margenpotenzial bei weitem noch nicht ausgereizt. Vielmehr habe das Management mit der stärkeren Digitalisierung der Aktivitäten, der Reorganisation nach Lean-Prinzipien und der weiteren Internationalisierung (mit Hilfe des Partnernetzwerks) drei Kernprojekte definiert, mit denen weitere Potenziale erschlossen werden sollen. Die Zahlen für 2017 würden diesbezüglich erste Fortschritte zeigen, doch noch bestehe aus Analystensicht ein erheblicher Spielraum für Verbesserungen und Rationalisierung. Das Researchhaus sehe daher gute Chancen, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren kontinuierlich wachsen und dabei die Marge sukzessive verbessern werde.

Dieses Szenario habe SMC-Research in seinem Bewertungsmodell abgebildet. Nach einer Anhebung der Schätzungen für 2018 - bei unveränderten Wachstumsraten und leicht erhöhten Margen für die nächsten Jahre - taxiere das Researchhaus den fairen Wert nun auf 29,00 Euro je Aktie (bislang: 27,00 Euro). Die Analysten halten die Aktie von 2G nach wie vor für deutlich unterbewertet und bekräftigen ihre Kaufempfehlung.

