The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0177269 AUSTRAL.CAP.T. 2018 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA CH0200295548 DAETWYLER HLDG 12/18 BD01 BON CHF N

CA XFRA US00817YAS72 AETNA 16/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US78012KPY72 ROYAL BK CDA 16/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1428809468 DT.A.U.AERZTEBK.MTH 16/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0938998225 DANSKE BK 13/18 MTN BD02 BON NOK N

CA XFRA XS0941602863 KOMMUNALBK 13/18 MTN BD02 BON ZAR N