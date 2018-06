FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AVLA XFRA US00912X3026 AIR LEASE CORP. A DL -,01 0.085 EUR

K1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.145 EUR

2C6 XFRA CNE1000027C9 CHIN.DEV.BK FIN.L. H YC 1 0.010 EUR

HH1 XFRA US4101201097 HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33 0.205 EUR

7IG XFRA GB00BVG7F061 INTL GAME TECH. DL-,10 0.171 EUR

SZ6 XFRA US85254C3051 STAGE STORES (NEW) DL-,01 0.043 EUR

A16 XFRA NL0011872643 ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 1.630 EUR

VSA2 XFRA FR0013176526 VALEO SA INH. EO 1 1.250 EUR