FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4KX XBUL BG11LUSTAT13 KORADO BULGARIA AD BW 1 0.260 BGN
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4KX XBUL BG11LUSTAT13 KORADO BULGARIA AD BW 1 0.260 BGN