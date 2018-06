FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer will die Übernahme des Saatgutriesen Monsanto diese Woche Donnerstag abschließen und den Namen des US-Konzerns nicht übernehmen. Monsanto werde als Unternehmensname nicht fortgeführt, Bayer werde der Unternehmensname bleiben, kündigte der DAX-Konzern an. Die zugekauften Produkte sollen ihre Produktnamen behalten und Teil des Portfolios von Bayer werden. Die Integration des US-Konzerns könne erfolgen, sobald BASF den Kauf der von Bayer abgegebenen Geschäfte abgeschlossen hat. Hiermit rechnet Bayer eigenen Angaben zufolge in etwa zwei Monaten.

"Die Übernahme von Monsanto ist ein strategischer Meilenstein, um unser Portfolio führender Geschäfte in den Bereichen Gesundheit und Ernährung zu stärken", erklärte Bayer-CEO Werner Baumann. "Wir werden unser Agrargeschäft verdoppeln und so zu einem führenden Innovationstreiber der Branche werden."

Die Akquisition soll erheblichen Wert schaffen: Bayer erwartet laut Mitteilung ab 2019 einen positiven Beitrag zum bereinigten Ergebnis je Aktie, der von 2021 an im zweistelligen Prozentbereich liegen soll. Darüber hinaus rechnet der Konzern - unter Berücksichtigung der Veräußerungen - von 2022 an mit jährlichen Beiträgen zum EBITDA vor Sondereinflüssen von 1,2 Milliarden US-Dollar durch Synergien.

June 04, 2018

