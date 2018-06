Den Namen Monsanto soll es nach der Übernahme des US-Saatgutkonzerns durch den Agarchemiekonzern Bayer nicht mehr geben. "Monsanto wird als Unternehmensname nicht fortgeführt", teilten die Leverkusener am Montagmorgen mit. "Bayer wird der Unternehmensname bleiben." Die Monsantoprodukte würden allerdings ihre Namen behalten und "Teil des Portfolios von Bayer werden", hieß es.

Der Konzern kündigte am Montag an, den Deal am 7. Juni abzuschließen. Der Name Monsanto ist wegen umstrittener Geschäftspraktiken und dem Unkrautvernichter Glyphosat belastet, das Sammelkläger und einige Studien für krebserregend halten. Der bisherige Monsanto-Chef Hugh Grant hatte für die Zeit nach der Übernahme seinen Rückzug aus dem Unternehmen verkündet./maa/DP/tav

ISIN DE000BAY0017 US61166W1018

AXC0064 2018-06-04/08:54