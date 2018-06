Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA anlässlich der weltweit wichtigsten Onkologie-Fachtagung Asco auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology präsentierten Studiendaten der Darmstädter zu den Krebsmitteln Tepotinib und TGF Beta-Trap seien ermutigend ausgefallen, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Montag vorliegenden Studie. Zwar befänden sich die Wirkstoffe noch in frühen Entwicklungsstadien, die Anleger könnten das darin liegende Marktpotenzial aber nicht ignorieren./edh/tav

