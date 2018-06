Velox präsentiert auf der CosmeticBusiness in München am 6. und 7. Juni Herstellungsmöglichkeiten und Vorträge

MÜNCHEN, Deutschland, 4. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velox Ltd. (http://www.velox-digital.com/) hat heute bekanntgegeben, dass bei den Produkten, die zum 30-jährigen Bestehen der internationalen Kosmetikmarke AHAVA (http://www.ahava.com/) auf den Markt kommen, die ersten vollständig bedruckbaren Kunststofftuben zum Einsatz kommen, die mithilfe der innovativen Technologie des Unternehmens hergestellt werden. AHAVA, ein Hersteller von Haut- und Körperpflegeprodukten, die Mineralstoffe aus dem Toten Meer enthalten, hat sich für LAGEENTUBES (http://www.lageentubes.com/digital/) entschieden, um die Produkte für die Kampagne mit dem Velox IDS 250 (https://www.velox-digital.com/news/velox-delivers-worlds-only-mass-production-direct-to-shape-digital-decoration/) herzustellen, dem weltweit einzigen digitalen Dekordrucker mit Direct-to-Shape-Funktion (DTS) für starre Behälter. Die Produktverpackung von AHAVA und die Funktionen des Velox IDS 250 werden am 6. und 7. Juni auf der CosmeticBusiness (http://www.cosmetic-business.com/tradefair/en/) im MOC Ordercenter in München in Halle 4 am Velox-Stand F18 präsentiert.

Die Kollektion zum 30-jährigen Bestehen von AHAVA umfasst sechs verschiedene Tubendesigns, auf denen qualitativ hochwertige Portraitfotos, 360° umlaufende Dekorationsdrucke um die Tube herum und leuchtende Volltonfarben zu sehen sind, was eine Abkehr von einfachen Hintergründen, Logos und Text darstellt. Das Konzept der Kampagne entwickelt sich um die Emanzipation der Frau, die in Bildern von sechs regionalen und internationalen Malern dargestellt wird. Jedes Bild spiegelt wieder, wie Frauen in den Augen des Malers wahrgenommen werden.

"Die Kampagne zum 30-jährigen Bestehen von AHAVA unterscheidet sich in Bezug auf die Verpackung von allem, was wir in der Vergangenheit getan haben, und es war wichtig, dass die ästhetische Vision unseres Unternehmens und der Künstler gut umgesetzt werden", sagte Ifat Yoffe, CMO von AHAVA. "Nach dem Vergleich mit anderen Lieferanten, die andere DTS-Lösungen für digitalen Dekordruck anbieten, haben wir uns dafür entschieden, LAGEENTUBES die Tuben produzieren zu lassen, da die digitale Dekordrucktechnologie von Velox, die sie angeboten haben, erheblich bessere Ergebnisse erzielt hat. So kann AHAVA ein einzigartiges und starkes Markenstatement zur Feier unseres Markenjubiläums abgeben."

David Deluya, Business Unit Manager bei LAGEENTUBES, fügte hinzu: "Der Prozess, den wir durchlaufen haben, um den herausfordernden Ansprüchen an den Dekordruck in Bezug auf die Jubiläumskollektion von AHAVA gerecht zu werden, hat die großen Vorteile des digitalen Dekordrucks in Sachen Flexibilität und Reaktionsfähigkeit aufgezeigt. Die Möglichkeit, die Designentwürfe auf echten Tuben vorzustellen stellte einen schnellen und synchronisierten Prozess zwischen AHAVA und LAGEENTUBES sicher."

Die Technologie von Velox kann mit einer Produktionshöchstgeschwindigkeit von bis zu 250 Behältern pro Minute bei hoher Qualität und 15 gleichzeitigen Farben und Verzierungen betrieben werden, einschließlich fotorealistischer Bilder, fühlbarer Reliefprägung, nahtloser Fertigung und durchgängigem Druck zwischen Tube und Verschluss. Das bedeutet, dass Markeninhaber wie AHAVA zum ersten Mal ein Design für die Massenfertigung ohne Einschränkungen entwerfen können.

"Markeninhaber wie AHAVA können nun von der besten "Direct-to-Shape"-Digitaldrucktechnologie profitieren, denn Digitaltechnologie im Maßstab der Massenfertigung ist jetzt die Realität auf dem Markt", sagte Marian Cofler, CEO von Velox. "Das verändert alles mit Bezug auf die Geschwindigkeit, Flexibilität, Arbeitsabläufe und die Kosten, die anfallen, um außergewöhnliche, einzigartige, dynamische Produktverpackungen wie diejenigen, die für AHAVA hergestellt wurden, auf den Markt zu bringen."

Zusätzlich zur Ausstellung auf der CosmeticBusiness wird Ofer Nir, Vice President Marketing & Business Development von Velox, am 6. Juni um 10.30 Uhr im Konferenzsaal K3 auf der Messe einen Vortrag mit dem Titel "Unleashing the Power of Digital Decoration for Mass Production" (Freisetzen der Leistungsfähigkeit des digitalen Dekordrucks für die Massenfertigung) halten. Der Vortrag wird sich auf die leistungsstarke Welt der digitalen Verpackungsdekoration für die Massenfertigung sowie die operativen und Marketingmöglichkeiten konzentrieren, die diese für Umsetzer und Markeninhaber eröffnet.

Über Velox

Velox Ltd. (http://www.velox-digital.com/) entwickelt und fertigt Digitaldruck-Industrielösungen für starre Behälter mit dem sogenannten "Direct-to-Shape"-Verfahren (DTS). Die unternehmenseigene DTS-Inkjet-Technologie auf der Grundlage einzigartig formulierter Tinten und eines speziellen Auftragsverfahrens stellt einen vollkommen neuen Ansatz im Digitaldruck dar, der den Markt für Verpackungsbedruckungen nachhaltig verändern wird. Bei voller Produktionsgeschwindigkeit liefert der digitale Industrie-Dekordrucker von Velox hervorragende Druckqualität und bietet ein Leistungsspektrum, das die Vorteile von analogen Drucklösungen weit übertrifft und dabei trotz niedriger Gesamtbetriebskosten eine effizientere und flexiblere Produktion ermöglicht. Hinter Velox stehen ein Team von Experten mit einzigartig detaillierter und weitreichender Erfahrung im Digitaldruck sowie eine Führungsmannschaft aus erfahrenen Managern mit nachgewiesenem Erfolg in Bezug darauf, das Unternehmenswachstum voranzutreiben. Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie www.velox-digital.com (http://www.velox-digital.com/) oder besuchen Sie @Velox_DigiPrint auf Twitter (https://twitter.com/Velox_DigiPrint).

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link verfügbar: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c990e9f0-561d-4018-8338-22cf267c338d (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c990e9f0-561d-4018-8338-22cf267c338d)

