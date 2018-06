FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichterer Tendenz sind die deutschen Renten-Futures am Montag in den Handel gestartet. Die allgemeine politische Entspannung in Europa sorgt weiter dafür, dass tendenziell wieder Kapital aus den sicheren Häfen wie deutschen Anleihen abfließt, die Kurse also fallen. Nach einem Hoch von über 164 Prozent inmitten der Italien-Panik in der vergangenen Woche gibt der Bund-Future weitere 22 Ticks nach auf 161,10 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,33 Prozent und das Tagestief bei 161,04 Prozent. Umgesetzt wurden fast 60.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 132,07 Prozent.

June 04, 2018 02:38 ET (06:38 GMT)

