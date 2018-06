Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex könnte heute an die gute Performance vom Freitag anknüpfen. Vorbörslich liegt der DAX im Plus. Allerdings gibt es weiter jede Menge Belastungsfaktoren. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Zudem stehen Microsoft, Tencent, Alibaba, die Lufthansa, die Deutsche Bank und Bayer im Fokus. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Claar mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.