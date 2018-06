Die Fundamentaldaten sind wieder im Fokus der Märkte: ein stark ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht verhalfen den europäischen Aktienmärkten zu einer Erholung. Zusätzlich half die Regierungsbildung in Italien: die Renditen der italienischen Anleihen kamen weiter deutlich zurück. Beim Regierungswechsel in Spanien setzte sich eine positive Interpretation durch, weil von der neuen Regierung keine antieuropäischen Signale ausgehen. Der Handelsstreit zwischen den USA und China bzw. der EU trat in den Hintergrund. Der Stoxx-Bankenindex gewann 2,1 Prozent, angetrieben vor allem von den deutlichen Gewinnen italienischer Bankenwerte. Für Unicredit ging es 3,9 Prozent nach oben und für Intesa Sanpaolo um 3,3 Prozent. In Madrid gewannen Santander 3,3...

Den vollständigen Artikel lesen ...