Zum Wochenschluss schlug das Pendel an den Aktienmärkten in die Gegenrichtung aus - so legte beispielsweise der DAX vom Start weg den Vorwärtsgang ein und schraubte sich in der Spitze bis auf 12.800 Punkte. Das Niveau konnte der Index allerdings nicht halten, am Ende des Tages reichte es letztlich für ein Plus von 0,95%, womit der Wochenverlust auf -1,65% eingedämmt wurde. Und noch eine Linie ging per Tagesschluss wieder verloren…

