Trumps Berater räumt Risiken der Strafzölle für US-Wirtschaft ein

Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump hat eingeräumt, dass die neuen Strafzölle der Wirtschaft seines Landes schaden könnten. "Das könnte passieren, ich bestreite das nicht", sagte Präsidentenberater Larry Kudlow im US-Sender Fox News. "Darauf muss man ein Auge haben", fügte er hinzu. Die US-Wirtschaft laufe derzeit allerdings "auf Hochtouren". Kudlow rechtfertigte die Entscheidung von Präsident Trump. Sie ziele darauf ab, ein Welthandelssystem zu reformieren, in dem es zu viele Regelverstöße gegeben habe.

Paris begrüßt Merkels Äußerungen zu EU-Reform als "Annäherung" an Macrons Ideen

Das französische Präsidialamt hat die Überlegungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Reform der Europäischen Union und der Eurozone begrüßt. Merkel "nähert sich der französischen Sichtweise an", erklärte der Elysée-Palast in Paris. Merkels Äußerungen zeugten von einer "positiven Bewegung", die das "europäische Engagement der Kanzlerin und ihrer Regierung" belegten.

Konservative werden stärkste Kraft bei Parlamentswahl in Slowenien

Bei der Parlamentswahl in Slowenien haben die Wähler am Sonntag für einen Rechtsruck gestimmt. Sie wählten die bisherige Mitte-links-Regierung ab und machten die migrationskritische Partei des konservativen Ex-Ministerpräsidenten Janez Jansa zur stärksten Kraft im Parlament von Ljubljana. Auf Platz zwei landete die "Anti-System"-Liste (LMS) des Komikers Marjan Sarec. Es zeichnete sich eine schwierige Regierungsbildung in dem kleinen EU-Land ab.

Syriens Präsident Assad will nach Nordkorea reisen - Agentur

Syriens Präsident Baschar al-Assad erwägt nach nordkoreanischen Angaben ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang. Die amtliche Nachrichtenagentur KCNA zitierte Assad mit den Worten: "Ich werde in die DPRK reisen und Kim Jong Un treffen." Das Kürzel steht für den offiziellen Namen Nordkoreas: Demokratische Volksrepublik Korea. Das syrische Präsidialamt wollte auf Anfrage keine Stellungnahme abgeben.

Hamburger Flughafen nimmt Betrieb am Montagmorgen wieder auf

Nach dem Stromausfall am Hamburger Flughafen wird der Betrieb am Montagmorgen wieder aufgenommen. Starts und Landungen seien ab 06.00 Uhr geplant, sagte eine Airport-Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Es seien aber im Tagesverlauf noch Verspätungen möglich. Zur Ursache für den Kurzschluss, der am Sonntag zu dem Stromausfall und der vollständigen Einstellung des Flugbetriebs geführt hatte, konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.

+++ Konjunkturdaten +++

Australien Apr Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,4% (PROG: +0,2%)

Indonesien Verbraucherpreise Mai +0,21% gg Vm (PROG: +0,23%)

Indonesien Verbraucherpreise Mai +3,23% gg Vj (PROG: +3,25%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Mai +2,75% gg Vorjahr (Apr: +2,69%)

