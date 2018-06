Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,10 Euro belassen. Analyst Manuel Losa rechnete in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem etwas niedrigeren Effektivsteuersatz. Damit erhöhe sich seine Prognose für den Gewinn je Aktie des Windkraftanlagenbauers in diesem Jahr moderat./la/gl Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-06-04/09:29

ISIN: ES0143416115