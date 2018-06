Basel (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100005493 -



Der führende Branchentreffpunkt der Schweizer Stromwirtschaft

Powertage startet am Dienstag, 5. Juni und präsentiert bis Donnerstag

ein hochaktuelles Forumsprogramm sowie 168 ausstellende Firmen (plus

27 Aussteller gegenüber 2016). Auf der neuen Community-Plattform

xplor zeigen 15 Startups was sie alles zu bieten haben. Am 5. Juni

(ab 16.30 Uhr) findet erstmals die Verleihung des xplor

Startup-Awards statt.



Die Powertage bieten für Fachpersonen aus der Schweizer

Stromwirtschaft eine Bühne um die Diskussionen über die

Energielandschaft zu führen, innovative Geschäftsideen und neue

Technologien kennenzulernen. Angesprochen werden Fachpersonen aus

Energieversorgungsunternehmen, Verantwortliche in der

Strombeschaffung von Grossabnehmern, der öffentlichen Hand sowie

weitere Stakeholder aus dem Energie-Ecosystem. Der Anlass wird vom

Bundesamt für Energie (BFE) sowie wichtigen Vertretern von

Branchenverbänden wie Electrosuisse (Verband für Elektro-, Energie-

und Informationstechnik), VSE (Verband Schweizerischer

Elektrizitätsunternehmen, SWV (Schweizerischen

Wasserwirtschaftsverband) und swissmig (Smart Grid Industrie Schweiz)

getragen.



Ausstellung ausgebucht



Die Veranstaltung ist mit 168 Ausstellern, davon neun

Fachhochschulen und 15 Startups aus der Energie-Szene, ausgebucht.

Dazu kommen rund 20 Partner, die die Veranstaltung mit ihrem Know-how

unterstützen oder an den verschiedenen Anlässen auf dem Forum einen

aktiven Part leisten. Präsentiert werden Produkte, Technologien und

Dienstleistungen rund um Übertragung und Verteilung von Energie,

Zentrale und dezentrale Energieerzeugung, Speicherung von Energie,

Leittechnik und Energie- und Messdatenmanagement. «Die Resonanz ist

sehr erfreulich und wir freuen uns, dass wir 19 Prozent mehr

Aussteller als an der Vorveranstaltung aufweisen können. Mit xplor

lancieren wir zudem ein neues Community-Format, welches die

Vernetzung von vielversprechenden Startups mit bewährten

Branchenexperten unterstützt - diese positiven Entwicklungen spiegeln

die Dynamik des Marktes wider», sagt Armin Kirchhofer, Messeleiter

der Powertage.



Forumsprogramm am Puls der Zeit



Die Schlüsselthemen Digitalisierung, Dezentralisierung, Konvergenz

der Netze sowie Eigenverbrauch prägen die Beiträge im

Powertage-Forum. Wie stellt sich die Schweizer Energiebranche auf die

Veränderungen in den Strommärkten ein und wie beeinflussen die Trends

zur Digitalisierung, Dezentralisierung und Dekarbonisierung die

unternehmerischen und politischen Entscheide? Die täglichen

Vortragsreihen, welche jeweils durch einen Branchenverband thematisch

aufbereitet wurden, geben Antworten auf diese Fragen:



- 5. Juni: Big Data, Smart Grid - Patronat: Electrosuisse



Es referieren Experten von Firmen wie SBB, Siemens oder

Adaptricity.



- 6. Juni: Neue Märkte, neue Chancen - Patronat: VSE



Mit Beiträgen vom VSE oder Eniwa. Unter den Referenten ist auch

Pascal Previdoli, stellvertretender Direktor des Bundesamtes für

Energie.



- 7. Juni: Kraftwerk Schweiz - Patronat: SWV



Referenten von der Hochschule St. Gallen, Small Hydro oder ALPIQ

machen den Forumstag für alle Interessierten zum Muss.



Verleihung xplor Startup-Award



Am ersten Messetag der Powertage wird bekannt gegeben, welche drei

Kandidaten aus insgesamt 15 Teilnehmern des Startup-Village für den

xplor Startup-Award prämiert werden. Die Award-Verleihung findet ab

16.30 Uhr statt und wird mit einem Kurzreferat von Nilson Kufus

(Mitbegründer des Startup Nomoko aus Zürich) bereichert.



Powertage 2018



Dauer: 5. bis 7. Juni 2018

Ort: Messe Zürich, Hallen 5, 6 und 7

Veranstalter: MCH Messe Schweiz (Basel) AG

Öffnungszeiten Forum: Dienstag bis Donnerstag 09.00 bis ca. 11.50 Uhr

Öffnungszeiten Messe: Dienstag bis Donnerstag 10.00 bis 17.00 Uhr

Forumseintritt: Onlineregistration CHF 85.-, vor Ort Registration CHF

95.-

3-Tages-Packages: nur Onlineregistration möglich CHF 245.-

Ausstellungseintritt ab 10.00 Uhr: Onlineregistration CHF 50.-, vor

Ort Registration CHF 55.-

ab 13.30 Uhr: Onlineregistration CHF 25.-, Vor Ort Registration CHF

30.-

Tickets kaufen www.powertage.ch/ticket

Infos www.powertage.ch / info@powertage.ch

Ausstellerliste: www.powertage.ch/ausstellerliste

Forumsprogramm: www.powertage.ch/forum



Medientext und Bilder unter: www.powertage.ch, «Für Medien»



Originaltext: Powertage / MCH Group

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005493

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005493.rss2



Kontakt:

Dominique Farner

Head Communications Powertage 2018

MCH Messe Schweiz (Basel) AG

CH-4005 Basel

Tel. +41 58 206 21 99

dominique.farner@powertage.ch

www.powertage.ch