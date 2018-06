Die Streitigkeiten mit US-Präsident Donald Trump könnten beim G7-Gipfel Ende dieser Woche in Kanada dazu führen, dass es kein gemeinsames Kommuniqué gibt. Wie die Deutsche Presse Agentur am Montag aus informierten Kreisen in Berlin erfuhr, steht die geplante Abschlusserklärung der sieben führenden Industrieländer "auf der Kippe". Stattdessen könnte Gastgeber Kanada nach dem Gipfel am Freitag und Samstag in Charlevoix bei Quebec nur eine "Zusammenfassung des G7-Vorsitzenden" vorlegen. Streitpunkte sind besonders der Handel sowie die Klimapolitik. Ein Abschluss ohne eine gemeinsames Kommuniqué ist in der Geschichte der Gruppe sehr selten./lw/DP/tav

