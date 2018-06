Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag mit steigenden Kursen in die neue Woche. Der Leitindex SMI setzt damit die am Freitag eingeleitete Erholung im Anschluss an eine insgesamt schwache Woche fort. Gestützt wird das Sentiment weiterhin von den zu Wochenschluss vorgelegten Daten zum amerikanischen Arbeitsmarkt, welche stark ausgefallen sind und so auch den US-Aktien einen starken Wochenabschluss ermöglicht hatten. Damit seien alle möglichen Restunsicherheiten bezüglich einer Zinserhöhung des Fed in der kommenden Woche beseitigt, hiess es in Marktkreisen.

Gleichzeitig verweisen Kommentatoren auf die anhaltenden Unsicherheit im Zusammenhang mit den Handelsstreitigkeiten weltweit. Einerseits seien die Investoren angesichts der diesbezüglichen Lage erstaunlich gelassen, andererseits brauche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...