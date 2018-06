Angesichts der Unmenge an belastenden Nachrichten von politischen und wirtschaftlichen Krisen oder den nicht enden wollenden Querelen um die immer noch staatlich gestützten manipulierten Dieselfahrzeuge, dürfte die in wenigen Tagen beginnende Fußball-Weltmeisterschaft auch für viele Börsianer eine nervenschonende Wohltat sein. Und dies obwohl der Wochenend-Auftritt der deutschen Kicker nicht so recht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...