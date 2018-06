Frankfurt - Die Schieferöl-Revolution ist nicht vorbei, aber der aktuelle Nachfrageüberhang am Ölmarkt lässt die Preise steigen. Anlegern bieten sich eine ganze Reihe von Chancen.

Lange kannte der Ölpreis nur eine Richtung: gen Süden. Grund war der Siegeszug der Schieferölindustrie ("Shale Oil"). Insbesondere in den USA schossen neue Bohrtürme wie Pilze aus dem Boden. Steigende Notierungen galten als unerreichbar, da die flexible und schier unerschöpfliche Shale-Industrie bei anziehenden Preisen sofort die Pumpen anwarf. Der Ölpreis schien durch diese Revolution gedeckelt. Die Welt schwamm im Öl.

Konterrevolution der OPEC

Diese Zeiten sind vorbei. Das "schwarze Gold" ist so teuer wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Und das liegt nicht daran, dass kein Schieferöl mehr gefördert würde, im Gegenteil. Die USA produzieren mit täglich fast elf Millionen Fass so viel Rohöl wie nie zuvor. Trotzdem reicht der Schieferboom nicht mehr aus, um die Preise in den Keller zu drücken.

Dafür gibt es Gründe: Erstens hat die Opec, die Organisation erdölexportierender Länder, sich gemeinsam mit Russland Ende 2016 zu einer Begrenzung der Ölproduktion verpflichtet. Zweitens wuchs die Weltwirtschaft kräftig, entsprechend kletterte die Nachfrage nach Benzin, Diesel und petrochemischen Produkten. Und drittens kürzten viele Unternehmen ihre Investitionen.

Im Ergebnis ...

