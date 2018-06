St. Gallen - Die Mehrheit der Italiener will den Euro behalten, sich aber nicht an die Regeln der Eurozone halten. Dieser Gegensatz kann auf Dauer nicht gut gehen. Aktuell ist es jedoch nicht möglich, den Euro zu verlassen, ohne gleichzeitig aus der EU auszutreten. Die EU hat es verpasst, die Ruhe nach der Beendigung der Krise in Griechenland dazu zu nutzen, die institutionellen Grundlagen für einen geordneten Austritt eines Landes aus der Eurozone zu schaffen. Dabei würde ein Austritt von Griechenland oder von Italien nicht das Ende des Euro bedeuten. Eine geordnete Rückkehr Italiens zu einer eigenen Währung wäre aber nicht einfach.

Bei einem Austritt aus dem Euro werden alle in Euro denominierten Aktiven und Schulden Italiens, italienischer Unternehmen und Privatpersonen in Lira umgewandelt. Der Entscheid zum Wechsel muss ohne Vorankündigung umgesetzt werden. Sonst werden die Inländer vorher ihre Aktiven in andere Währungen umtauschen und die Ausländer ihre Guthaben gegenüber Italien in Form von Obligationen und Krediten loswerden wollen. Denn die neue Lira wird sofort deutlich an Wert verlieren, weshalb die Ausländer auf ihren Papieren Währungsverluste erleiden.

Hohe Inflationsrisiken

Den grössten Verlust müsste die EZB in Kauf nehmen, was für sie jedoch verkraftbar ...

