Die Commerzbank hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Dass Lufthansa-Chef Carsten Spohr in den kommenden Monaten mit steigenden Durchschnittserlösen rechne, sei mit Blick auf die bisherige Prognose des Vorstands erfreulich, schrieb Analyst Malte Schulz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Lufthansa hatte bisher steigende Durchschnittserlöse im ersten Halbjahr und eine anschließend stabile Entwicklung in Aussicht gestellt. Schulz sieht sich für 2018 in seiner Einschätzung eines operativen Gewinns (bereinigtes Ebit) über dem Vorjahreswert von 2,97 Milliarden Euro bestätigt. Die Fluggesellschaft gehe indes bisher von einem leichten Rückgang aus./gl/stw Datum der Analyse: 04.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-06-04/09:55

ISIN: DE0008232125