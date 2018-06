Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Freitag um mehr als 9,7K Kontrakte gestiegen ist, nach dem das Endergebnis am Donnerstag bei 556.816 Kontrakten lag. Das Volumen fiel mit fast -47K die 3. Sitzung in Folge. EUR/USD hat Spielraum für eine Bewegung über 1,1700 Die Erholung des EUR/USD vom Freitag ...

